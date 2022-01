Benefiz-Auktion: Digitale Kunst für den guten Zweck

Auktion am Sonntag

Petschingers neuestes NFT trägt den Namen „THIS IS FOR YOU“ und wird am kommenden Montag auf der Plattform „Foundation“ versteigert. Er hat sich dazu entschieden, den Erlös an das Kinderhospiz Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen zu spenden (siehe Zusatzbericht). Den voraussichtlich üppigen Spendenscheck möchte er nach der Versteigerung persönlich vorbeibringen.

Auf „Foundation“ wird mit der Kryptowährung Ethereum (ETH) bezahlt. Der Startpreis liegt bei einem ETH (das entspricht derzeit rund 3.400 Euro). Das Originalbild, das als Basis für das NFT dient, ist 25 Kilogramm schwer und zwei Meter hoch – wie es für Werke des Südburgenländers typisch ist.

Seinen zweigleisigen Erfolgskurs mit haptischer und digitaler Kunst wird John Petschinger auch heuer weiterfahren, verspricht er: „NFTs sind ein neuer Weg, mich auszudrücken. Es ist außerdem wahnsinnig gut angekommen, dass ich das Digitale immer mit einem haptischen Werk verbinde.“