John Petschinger bringt NFTs heraus und tritt im Fernsehen auf

Es gibt derzeit keinen zweiten jungen Künstler im Burgenland, der so gefragt ist wie John Petschinger. Mit seinen vielschichtigen, farbenfrohen Gemälden – seine bevorzugten Arbeitsmaterialien sind Kunstharz und Acrylfarben auf Metall – mischt der 26-jährige Bad Tatzmannsdorfer seit zwei Jahren die Kunstszene auf.

Jetzt verlagert Petschinger seine Kunst auch in den digitalen Raum. Heute (Mittwoch) wurde sein erstes NFT zum Verkauf freigeschalten. Bei solchen „Non Fungible Tokens“ (NFTs) handelt es sich um fälschungssichere Echtheitszertifikate, die in einer digitalen Blockchain existieren. NFTs liegen in der Kunstwelt derzeit ganz im Trend und sind in Sammlerkreisen äußerst beliebt.

Mit seiner Serie „3 days of dreaming“ springt John Petschinger als erster burgenländischer Künstler auf diesen Trend auf.