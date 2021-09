Künstler haut mit 85.000 Euro von Museum ab - und nennt es "Konzeptkunst"

Bereits 2007 ließ sich der Künstler Jens Haaning ein durchschnittliches österreichisches Jahreseinkommen (damals rund 25.000 Euro) in 500-Euro-Scheinen auszahlen, rahmte die Scheine fein säuberlich und stellte sie in der Wiener Secession aus. Später, 2011, wiederholte er die Prozedur in Dänemark. Beide Werke sollten nun in einer Gruppenschau zum Thema "Arbeitswelt" im Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg/DK noch einmal inszeniert werden.

Der Unterschied: Diesmal nahm Haaning das Geld - insgesamt rund 538.000 dänische Kronen oder 85.000 Euro - und rahmte es nicht, sondern steckte es ein. In der Ausstellung, die vergangenen Freitag eröffnete, hingen nur leere Rahmen - es sei ein neues konzeptuelles Werk mit dem Titel "Take the Money and Run" ("Nimm das Geld und hau ab"), ließ Haaning wissen.

Wie das Art Newspaper berichtet, legt der Künstler keine Intention an den Tag, das Geld wieder zurückzuzahlen. Der Museumsdirektor will derzeit aber noch nicht die Polizei rufen: Der Vertrag, den das Haus mit dem Künstler abgeschlossen hatte, umfasse die Laufzeit der Ausstellung bis 14. Jänner 2022. Dann solle der geliehene Betrag wieder zurückerstattet werden - er sei für Bauarbeiten am Museum reserviert.