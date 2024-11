Arme Alleinerzieherinnen: Caritas befürchtet mehr Räumungen von Wohnungen

Die Sozialberatung der Caritas bietet Burgenländerinnen und Burgenländern in sozialen und finanziellen Notlagen rasch und unbürokratisch Hilfe.

Heuer haben bis 6. November insgesamt 855 Hilfesuchende die Caritas Sozialberatungsstellen in Eisenstadt, Neusiedl, Oberwart und Güssing aufgesucht.

in Eisenstadt, Neusiedl, Oberwart und Güssing aufgesucht. 512 Klienten sind Eltern von minderjährigen Kindern . Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 3.254 Beratungskontakte.

Klienten sind . Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 3.254 Beratungskontakte. 446 Personen waren das erste Mal in einer Sozialberatungsstelle, davon waren zwei Drittel Frauen.

waren in einer Sozialberatungsstelle, davon waren 591 Klienten konnten mit Zuschüssen für Miete und Wohnen unterstützt werden.

In den Sozialberatungsstellen wurden in diesem Zeitraum weiters carla-Gutscheine (Gutscheine für Kleidung und Artikel für den täglichen Bedarf in den carla-Shops, den Secondhand Shops der Caritas) und Lebensmittelgutscheine im Wert von 44.211 Euro ausgegeben.

Bis 31.10. haben sich 154 Klienten hilfesuchend an die Männer,- Familien- und Gewaltberatung gewandt. Im gleichen Zeitraum 2023 waren es insgesamt 140 Klienten Auch hier ist die Anzahl an weiblichen Hilfesuchenden von 53 auf 69 gestiegen.

Bei 52 Menschen konnte 2024 eine bevorstehende Obdachlosigkeit verhindert werden, sie erhielten über das Projekt Housing First eine leistbare Wohnung.

Im "ZufluchtsRaum" und "ZufluchsDorf" in Eisenstadt und in der Notschlafstelle in Oberwart fanden 68 obdachlose Menschen eine Unterkunft und Betreuung.