"Burgenland schenkt": Volkshilfe erfüllt 450 Kinderwünsche

Trotz einer der geringsten Armutsquoten in Österreich benötigt das Burgenland weiterhin Unterstützung für rund 7.000 junge Menschen im Alter von 0 bis 24 Jahren, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. "Die Kinder und Jugendlichen in unserem Land brauchen mehr denn je unsere Hilfe", sagten Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics und Bischof Ägidius J. Zsifkovics bei einem Pressegespräch.

Zusätzlich wird dieses Jahr eine temporäre Abgabestelle beim Rap Battle in Wien am 5. Dezember eingerichtet (Karl-Farkas-Gasse 18, 1030 Wien, von 18 bis 22 Uhr statt), wo Eintrittskarten als Geschenke für Kinderwünsche genutzt werden können.

Die Volkshilfe Burgenland ruft alle Burgenländerinnen und Burgenländer dazu auf, sich an der Aktion "Burgenland schenkt" zu beteiligen. Spenden können über die Website www.burgenlandschenkt.at/spenden/ abgewickelt werden. Alternativ können Geschenke auch persönlich abgegeben oder als Pate unterstützt werden.

"Mit Ihrer Hilfe sichern wir das Zuhause von Menschen in schwierigen Lebenssituationen – besonders in den kalten Wintermonaten, in denen niemand ohne ein Dach über dem Kopf sein sollte", so Balaskovics.

Eine Familie aus dem letzten Jahr berichtet: "Danke für die Pakete, es ist so schön zu wissen, dass am 24. Dezember auch die Augen meiner Kinder strahlen werden, ich bin so dankbar… es gibt so viele tolle Menschen, das berührt mich sehr."