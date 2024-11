Kaufkraft-Analyse vor Wahlen: Reiches Burgenland, arme Steiermark

Im Vorfeld der Landtagswahlen in der Steiermark (kommenden Sonntag) und im Burgenland (am 19. Jänner) stellt sich daher auch die Frage, wie die Menschen in den beiden Bundesländern finanziell dastehen. Das Meinungsforschungsinstitut OGM hat die Nachbarn hinsichtlich Kaufkraft und Preisniveaus miteinander verglichen. Basis für diese Vergleichsstudie waren dieses Mal keine Umfragen , sondern behördliche Daten .

Das Preisniveau lag zuletzt in beiden Bundesländern unter dem Österreichschnitt: Im Burgenland um 2,6 Prozent , in der Steiermark um 1,3 Prozent . Wohnen und Gastronomie sind in beiden Ländern im Vergleich zum Westen und zu Wien noch immer günstiger.

Die OGM-Studie sieht einen Grund für den Einkommensnachteil der Steirerinnen in der mangelhaften Kinderbetreuung: „Nirgends in Österreich ist die Quote der Unter-Dreijährigen in Betreuung so gering wie in der Steiermark, im Burgenland ist sie hingegen nach Wien am höchsten.“