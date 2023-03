Ungarn und Slowaken retten die Kaufkraftbilanz des Burgenlandes

Und das, obwohl die Einzelhandelsflächen im selben Zeitraum um 26 Prozent zugenommen haben. Damit liegt das Bundesland mit exakt 2,0 m² Verkaufsfläche pro Einwohner an der Spitze der österreichischen Bundesländer in puncto Handelsflächen-Ausstattung. In Vorarlberg liegt dieser Wert bei nur 1,3 m2 pro Einwohner.

Das Burgenland im Vergleich

Die Kaufkraft-Eigenbindung liegt im Burgenland an der untersten Skala aller österreichischen Bundesländer. Hauptverantwortlich sind vor allem die hohen Kaufkraft-Abflüsse in den Internethandel sowie zu den leistungsstarken und nahen Mitanbietern in Wien, Niederösterreich und der Steiermark.

Seit 2009 hat sich auch der Anteil des Onlinehandels an der burgenländischen Kaufkraft prozentuell verfünffacht und beträgt nun rund 14 Prozent des Kaufkraft-Volumens. Mehr als die Hälfte aller Abflüsse von insgesamt 468 Millionen Euro entfallen auf den nicht stationären Einzelhandel in Form des Internethandels/E-Commerce.