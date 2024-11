Immobilien im Burgenland: Verkäufe ziehen an, Preise sinken

Drei Bezirke sind gleichauf

Eine detaillierte Analyse zeigt, dass sich die Verkaufszahlen und Preise regional stark unterscheiden. An der Spitze des Verkaufsrankings liegen die Bezirke Mattersburg und Neusiedl am See mit jeweils 50 verbücherten Häusern. Beide Bezirke konnten ihre Verkaufszahlen deutlich steigern, Mattersburg gar um 56,3 Prozent. Knapp dahinter rangiert der Bezirk Oberwart mit 49 verkauften Häusern, ein Plus von 48,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Am unteren Ende der Skala liegt Jennersdorf mit nur 18 verkauften Häusern. Dennoch verzeichnete der Bezirk den höchsten Preisanstieg: Durchschnittlich zahlten Käufer hier 183.609 Euro, was einer Steigerung von 35,4 Prozent entspricht.

In anderen Bezirken sanken die Preise deutlich: In Eisenstadt auf einen Durchschnittspreis von 275.313 Euro, ein Minus von zehn Prozent. Auch in Neusiedl und Mattersburg gaben die Preise nach.