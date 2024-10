Musikalische Reise der Extreme: CD-Präsentation im OHO

Am 16. November um 20 Uhr und am 17. November um 17 Uhr verwandelt das "Trio ErosK. und Sein Fürst" das Offene Haus Oberwart (OHO) in ein Gesamtkunstwerk. Die Premiere von "Lamento Grande" – als Doppel CD oder Triple-LP erhältlich – wird nicht nur ein musikalisches Event, sondern ein inszeniertes Konzert mit Videoinstallationen, Licht und künstlerischen Kulissen. "Das ist mehr als ein Album – es ist ein Statement", kündigt das Trio, bestehend aus Rainer Paul, Eveline Rabold und Peter Wagner an.