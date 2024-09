Spannender Neustart im OHO: Nora Demattio übernimmt Leitung

Ein spannender Herbst steht dem Offenen Haus Oberwart (OHO) bevor: Mit der Übergabe der Leitung an Nora Demattio beginnt eine neue Ära für das kulturelle Zentrum in Oberwart.

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde das Programm der kommenden Theatersaison vorgestellt, die drei anspruchsvolle Uraufführungen umfasst. Die Werke behandeln historische und gesellschaftliche Themen und bieten differenzierte Einblicke in menschliche Schicksale und politische Entwicklung. Mehr Infos auf thib.at und oho.at.

Károlys Forschungen – Ein Stück burgenländischer Entgrenzung

Den Auftakt des Herbstprogramms bildet die Uraufführung von Károlys Forschungen, die sich mit den ethnologischen Studien des Anthropologen Károly Gaál beschäftigt. Das Stück, inszeniert von Katrin Hammerl, beleuchtet die Kommunikationskultur der Gutshofknechte im Burgenland der 1960er Jahre. In einer Collage fiktiver Situationen wird das Leben auf den Gutshöfen lebendig dargestellt. Begleitet wird die Inszenierung von einer historischen Ausstellung, die das Thema vertieft und spannende Einblicke in die regionale Geschichte bietet. Premiere ist am 26. September um 19.30 Uhr.

Das Testament des Kurtl K.

Das zweite Stück, Das Testament des Kurtl K., von Clemens Berger entfaltet ein posthum veröffentlichtes Werk des fiktiven Journalisten Kurt K., dessen testamentarische Aufzeichnungen nach zehnjähriger Sperrfrist öffentlich werden. In diesen Aufzeichnungen, die zwischen Realität und Fiktion schwanken, schildert Kurt K. seine politischen und gesellschaftlichen Visionen, die er im Jahr 2014 für die kommenden Jahrzehnte prognostizierte. Das Stück wirft einen kritischen Blick auf die Entwicklungen in Österreich, Europa und der Welt, die sich in erschreckender Weise bewahrheitet haben. Premiere ist am 3. Jänner 2025.