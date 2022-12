Apetlon: Fernseher ging aus und Dachstuhl brannte ab

In einer Wohnsiedlung am Zicksee im Gemeindegebiet von Apetlon kam es in den Morgenstunden zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehren Apetlon, St. AndrÀ/Zicksee und Frauenkirchen, wurden gemeinsam mit dem Roten Kreuz zum Einsatzort alarmiert.

Der Hausbesitzer saß zum Zeitpunkt des aufkommenden Brandes gerade vor dem Fernseher und war nichtsahnend. Er wunderte sich nur, dass plötzlich sein Fernseher ausging. Ein Nachbar wies den EigentĂŒmer auf den Brand des Dachstuhls hin und der Apetloner konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.