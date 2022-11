Draßburg: Baustelle neben Pflegeheim stand in Flammen

Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat es am Montagabend beim Zubau zum Pflegeheim in Draßburg (Bezirk Mattersburg) gegeben. Auf der Baustelle stand das Dach gegen 21 Uhr aus noch ungeklärter Ursache lichterloh in Flammen.

Gasflaschen auf Baustelle gelagert

Die Feuerwehren Draßburg, Baumgarten, Mattersburg, Zemendorf und Schattendorf waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Mitglieder arbeiteten mit schwerem Atemschutz, da sich auf der Baustelle auch Gasflaschen befanden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Die Dachkonstruktion musste mithilfe von Motorsägen händisch entfernt werden, auch eine Teleskopmastbühne kam zum Einsatz.