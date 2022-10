Anrainer sieht bald auf Wiese statt auf Baustellencontainer

Mittlerweile hat sich das Problem durch Zeitablauf erledigt – die vier Wohnhäuser mit 60 Eigentumswohnungen und das 4-Stern-Superior-Hotel Galántha sind fertig und eröffnet, das Baustellendorf war nicht länger nötig. Derzeit wird an der Rekultivierung des Nachbargrundstücks von Kern gearbeitet. „Wenn hier wieder eine Wiese entsteht, ist das okay“, sagt Kern zum KURIER. Er hoffe, dass nicht in einiger Zeit doch noch ein Bus-Parkplatz oder eine Parkgarage errichtet werde – Kern will in der Vergangenheit davon gehört haben.

Eisenstadts Baudirektor Werner Fleischhacker versichert, diese Gerüchte schon vor geraumer Zeit im Rahmen einer Anrainerbesprechung ausgeräumt zu haben. „Da ist nichts dergleichen geplant“. Stattdessen soll die Blumengasse noch grüner werden, indem etwa Bäume gepflanzt werden