Bundesheer: „Anlass zur Hoffnung“ für „Patient auf Intensivstation“

Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, „dass Freiheit, Frieden und Sicherheit in Europa nicht mehr selbstverständlich sind“, betonte der Militärkommandant. Das habe letztlich auch in Österreich zu einem Umdenken, was die Rolle des Bundesheeres betrifft, geführt. Für Gasser geht es beim Heer damit erstmals seit 32 Jahren finanziell aufwärts: „Es ist ein Anlass zur Hoffnung“, meinte er.