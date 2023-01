Anhänger mit Elektroboot im Burgenland gestohlen

Ein Elektroboot auf einem Anhänger haben unbekannte Täter vergangenes Wochenende von einem Parkplatz in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) gestohlen. Den Dieben gelang es, eine Sicherung aufzubrechen und sie fuhren dann mit dem Boot davon, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, sie dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich bewegen.