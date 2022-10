Amateurfußball: An Samstagen ist das Schiedsrichterwesen am Limit

Bis zu 50 Partien werden jeden Samstag von den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern des burgenländischen Fußballverbandes begleitet.

Das heimische Schiedsrichterwesen arbeitet bereits hart am Limit. An diesem Wochenende können in sieben Spielen der 2. Liga keine Linienrichter gestellt werden und auch in den 1. Klassen sieht es düster aus.

Zwischen 35 und 50 Spiele

Stefan Berlakovich, zuständig für die Schiedsrichterbesetzungen, erklärt warum: „Einerseits gibt es immer wieder Abmeldungen von Schiedsrichtern am Wochenende. Jeder und jede hat natürlich das Recht dazu. Außerdem gibt es aktuell sehr viele Spiele am Samstag.“ Die insgesamt 120 Unparteiischen des Landes hätten an manchen Samstagen nur 35 Paarungen zu besetzen, teilweise aber bis zu 50 und das quer durch das Burgenland.