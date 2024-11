Erinnerungen in Beton: Neue Internet-Präsenz für alte Pädak Eisenstadt

Jahrzehntelang gingen in dem Haus im Stil des Brutalismus angehende Pädagoginnen und Pädagogen täglich ein und aus. Heute ist das denkmalgeschützte Gebäude neben dem Gymnasium im Wolfgarten nur alle zwei Jahre für wenige Tage der Öffentlichkeit zugänglich – wenn die biennale Kunstmesse „Transform Arte“ stattfindet.

Einer der Organisatoren der Messe, der Eisenstädter Künstler Thomas Sailer , fühlt sich mit der alten Pädak emotional verbunden. „Auf mich hat das Haus schon lange eine Faszination ausgeübt. Ich bin im Wolfgarten zur Schule gegangen und meine Mutter hat an der Pädak studiert. Als ich 2019 den Zugang bekommen habe, habe ich die Gelegenheit genutzt, um das Gebäude zu erforschen“, erzählt Sailer dem KURIER.

Seine Streifzüge durch die weitläufige, seit 2008 großteils leer stehende Pädak (siehe Zusatzbericht weiter unten) hat der Künstler fotografisch festgehalten. Mehrere Hundert Bilder sind in den vergangenen fünf Jahren entstanden. Eine Auswahl davon zeigt Sailer nun auf einer Facebook-Seite namens „Alte PÄDAK Eisenstadt“. „Eigentlich waren die Fotos nur für mich selbst gedacht, aber ich möchte sie der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Ich bin draufgekommen, dass irrsinnig viele Leute, die die Kunstmesse besuchen, vor allem ein Interesse an dem Gebäude haben“, erklärt der Künstler.

Als eines von sehr wenigen Gebäuden der 1960er-Jahre in Eisenstadt ist die alte Pädak heute noch weitgehend im Originalzustand erhalten. Das macht sie für Sailer zu einer einzigartigen Zeitkapsel, die viele Menschen im Burgenland mit Jugenderinnerungen verbinden. Wenn Thomas Sailer davon spricht, wie er die alte Pädak erlebt, wird er leicht sentimental: „Es ist einer von diesen Orten, an denen der Ernst der Welt ausgesperrt zu sein scheint. Wenn man heute hineingeht, tut sich nichts mehr. Es ist so ein angenehmer, ruhiger Ort“.