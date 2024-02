„Dreckschwein“: Eisenstädter bastelt Kunst aus Schlosspark-Müll

Sailers „Dreckschwein“ führt dem Betrachter vor Augen, wie viel achtlos weggeworfener Müll sich auch an scheinbar sauberen Orten wie dem mit großem Personalaufwand gepflegten Esterhazy-Schlosspark befindet. „Mein Werk soll Bewusstsein dafür schaffen, dass der Müll sich nicht selbst beseitigt und, dass es, was die Müllverwertung anbelangt, lokal wie global, mehr Bemühungen braucht“, erläutert Thomas Sailer.

Seine Müll-Plastik möchte der Mittdreißiger aber nicht als reinen Seitenhieb auf die mangelnde Entsorgungsmoral mancher Besucher im Schlosspark verstanden wissen. Noch wichtiger sei ihm die Botschaft, dass vermeintlicher Abfall eine wertvolle Ressource sei, der anstelle von neu hergestellten Materialien verwendet werden kann – so der „Müll“ den Weg zurück in den Verwertungskreislauf findet.

Am vergangenen Mittwoch hat Thomas Sailer auf seinem Streckhof in Antau die Müll-Plastik erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Jetzt soll das „Dreckschwein“ auf Reisen gehen und an verschiedenen Orten in Eisenstadt auftauchen.