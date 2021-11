Als das Burgenland auf die Trüffel kam

Rittsteuer, der in seiner Regierungszeit von 1987 bis 2005 die Besinnung auf Qualität und Veredelung landwirtschaftlicher Erzeugnisse forcierte, war durch seine Reisen ins französische Périgord und das Piemont in Oberitalien mit der Idee infiziert worden, man könne doch auch im Burgenland im kleinen, aber feinen Rahmen auf kostbare Trüffel setzen. Als wertvolle Erweiterung der Genussregion, zu der sich das Burgenland nach dem Weinskandal in den 1980-er Jahren entwickeln wollte.

Weiße Trüffel kosten per Kilogramm im Schnitt rund 6.000 bis 9.000 Euro, schwarze gibt‘s schon um vergleichsweise wohlfeile 1.000 Euro aufwärts. Bevor der ÖVP-Politiker Rittsteuer 2005 aus dem Amt schied, wurde Zwischenbilanz gezogen. Die erste Haselnussernte war eingefahren, Trüffeln konnten damals jedoch nicht gefunden werden.

Rittsteuers Nachfolger von Schwarz und Rot im Agrarressort der burgenländischen Landesregierung hatten für Haselnüsse und Trüffel nichts mehr übrig. Das Projekt versandete, es blieb beim Versuch.