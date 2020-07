Das Burgenland auf dem Weg zum Trüffelland

Erste Ansätze dafür gibt es bereits. Nämlich in Form einer vor einigen Jahren in Angriff genommenen Trüffelplantage. Bisher wurde aber noch nichts geerntet. Das hat auch mit der zunehmenden Trockenheit in unseren Breiten zu tun – sowohl im Winter als auch im Sommer. Denn so wie jeder Pilz benötigt auch die Trüffel genügend Feuchtigkeit, um wachsen zu können und um sich zu vermehren. Außerdem braucht man für das gewerbliche Trüffel-Business einen langen Atem, mit der ersten Ernte ist erst nach frühestens fünf bis sieben Jahren nach der Errichtung der Plantage zu rechnen.