Knolle mit Starfaktor: Warum Trüffel nicht gleich Trüffel ist

Trüffel ist nicht gleich Trüffel. Die „weiße Königin“ heißt Tuber Magnatum Pico, Herren- oder Albatrüffel. Sie gehört zu den teuersten Lebensmitteln der Welt und wächst vor allem in der kulinarischen Schatzkammer des Piemont, wo ein gewisser Giacomo Morra, Hotel- und Restaurantbesitzer 1929 die erste Trüffelmesse veranstaltete und so Hunderttausende Besucher anlockte. Morra verschenkte die Knollen publicityträchtig an Winston Churchill, Marilyn Monroe, Harry Truman, Alfred Hitchcock sowie an Päpste. Die Geburtsstunde des Trüffelkults.

Weiße Trüffel findet sich auch in der Toskana oder im kroatischen Istrien. „Wer einmal daran gerochen hat, weiß, warum sie so besonders ist“, schwärmt der Koch und Trüffel-Aficionado Johannes Jungwirth. Ein bisschen nach Erde, ein wenig nach Moschus – aphrodisisch irgendwie. „Weiße Trüffel ist konkurrenzlos, egal, ob sie aus dem Piemont oder aus Istrien kommt.“

Jungwirths Liebe zu dem sündteuren Pilz begann vor zehn Jahren, als er bei einer Reise durch Istrien seine erste weiße Trüffel aß: „Von da an war ich verliebt.“ In Göttlesbrunn, wo sich sein Landgasthaus befindet, organisierte er jährlich einen Trüffelmarkt. Er war natürlich schon oft bei der Trüffelsuche dabei, die er „gewinnbringendes Spazieren gehen mit Hunden“ nennt. „Erfahrene Trüffelsucher schaffen es, dass der Hund ganz nahe zur Trüffel kommt. Dann kehrt man die Stelle mit einem Beserl und auf einmal ist da eine goldene Knolle. Faszinierend“, erzählt der Koch.

Nach der Trüffel ist vor der Trüffel. Schon bald geht es mit der nächsten Kostbarkeit weiter – der französischen Perigord-Trüffel. Die schwarze Trüffel Tuber Melanosporum liegt auf Platz 2 der Oberliga, mit einem Kilopreis von 1500 bis 2000 Euro ist sie der zweitteuerste Speisepilz der Welt. Die Ernte beginnt aufgrund der Witterung heuer bereits Mitte Dezember und dauert bis Anfang, Mitte März. Im Mai folgen die kulinarisch weniger wertvollen Sommertrüffeln.

Bleibt nur noch die Frage, wie Trüffel am besten genossen wird. Schwarze Trüffel kann mitgekocht werden oder dient als Fülle, zum Beispiel für Nudeln. Weiße Trüffel hingegen sollte den Star-Status am Teller behalten, „sie ist pure Noblesse“, sagt Miliffi. Trüffelkoch Jungwirth dazu: „Sie braucht Begleiter, die sie aufs Stockerl heben, aber nicht überflügeln.“ Man genießt sie daher am besten dünn gehobelt auf Pasta, Püree oder zu einer Eierspeis’.