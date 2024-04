Ehemaliger AK-Präsident Schreiner gestorben

Am späten Sonntagabend wurde bekannt, dass Alfred Schreiner , ehemaliger Präsident der Arbeiterkammer Burgenland, im 70. Lebensjahr verstorben ist.

"Fredi Schreiner wird uns als Freund, Kollege und Mitkämpfer unendlich fehlen. Mit ihm ist eine wortgewaltige Stimme für die Interessen der Arbeitnehmer:innen verstummt", so AK-Präsident Gerhard Michalitsch in einer ersten Reaktion.

Alfred Schreiner wurde 1954 geboren, er war verheiratet und wohnte in Hirm (Bezirk Mattersburg). Er absolvierte die Pflichtschule und anschließend eine Lehre als Schlosser, später auch die Sozialakademie der AK Wien. Nach der Lehre wurde er 1975 Jugend- und Bildungssekretär im ÖGB Burgenland.

Nach mehreren Funktionen in den Gewerkschaften, zuletzt jener des ÖGB-Landessekretärs, wurde er 2000 als Nachfolger von Ernst Piller Präsident der Arbeiterkammer Burgenland.

Am 25. Mai 2000 wurde Alfred Schreiner zum Präsidenten der Arbeiterkammer Burgenland gewählt, der er bereits seit 1989 als Kammerrat und Vorstandsmitglied verbunden war.

Er wurde in der Folge dreimal wiedergewählt und übergab die Funktion des AK-Präsidenten am 28. März 2017 an Nachfolger Gerhard Michalitsch. Vom Land Burgenland wurde er 2017 mit dem Komturkreuz des Landes Burgenland sowie von der SPÖ mit der Victor-Adler-Plakette geehrt.