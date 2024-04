Arbeiterkammer Burgenland bleibt tiefrot

Die Arbeitnehmervertretungen von Schwarz, Blau und Grün können für sich in Anspruch nehmen zugelegt und den Abstand zu den Roten ein wenig verringert zu haben.

Die Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) bleiben in der Arbeiterkammer Burgenland unangefochten voran. 68,8 Prozent der Stimmen bedeuten zwar ein Minus von drei Prozentpunkten im Vergleich zum letzten Urnenegang 2019 und nach vielen Jahren wieder einen Rutsch unter die 70-Prozent-Marke, aber der Abstand zur Konkurrenz bleibt enorm.

Die Wahlbeteiligung liegt mit 27.083 abgegebenen Stimmen bei 33,3 Prozent. 2019 waren es noch 42 Prozent. Während in den Betrieben die Wahlbeteiligung bei 58,9 Prozent lag, nahmen nur 20,4 Prozent der Briefwähler teil.

In Mandaten bedeutet das für die nächste fünfjährige Periode der AK-Vollversammlung: 36 (-1) Mandate für die FSG, neun für die ÖVP-Arbeitnehmer, vier (+1) für FPÖ und ein Mandat für Grüne.

Wahlkarten, die bis kommenden Freitag einlangen, werden noch berücksichtigt. Das Endergebnis wird dann am Samstag feststehen, erläuterte Wahlleiter Ronald Reiter am Mittwoch in der Eisenstädter AK-Zentrale.