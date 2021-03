Ärztekammer kritisiert Pläne für dislozierte Ambulanzen

Sechsmal wurde die Kassenstelle für einen Allgemeinmediziner in der mittelburgenländischen Gemeinde Weppersdorf bereits ausgeschrieben - bislang ohne einen einzigen Bewerber. Wie der KURIER berichtete, soll die Stelle vorübergehend als ausgelagerte Ambulanz des Krages-Krankenhauses Oberpullendorf betrieben werden.

Bei der Ärztekammer Burgenland spricht man sich gegen die vom Land und der Krages geplanten dislozierten Spitalsambulanzen in Gemeinden ohne Allgemeinmediziner aus. In einer Aussendung am Donnerstag hieß es, dass für Spitalsärzte die Grenze der Belastbarkeit erreicht sei.