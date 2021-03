Eisenstadt steht wegen "Eingabefehlern" an der Spitze der 7-Tages-Inzidenz

Hermagor, St. Johann im Pongau, Tamsweg, Wr. Neustadt (Stadt) - sie alle haben eines gemeinsam. Alle Bezirke hatten in den vergangenen Wochen die höchste 7-Tages-Inzidenz in Österreich.

Still und heimlich hat sich hier ein neuer Bezirk, oder in diesem Fall eine Stadt, an den unrühmlichen ersten Platz gesetzt. Mit Stand Mittwoch, 13 Uhr, hat Eisenstadt die höchste 7-Tages-Inzidenz mit 580.