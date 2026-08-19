Schwerer Unfall auf A2: Zwei Personen im Wrack eingeschlossen

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn hat am Dienstag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Ein deutscher Pkw mit vier Insassen kam in Fahrtrichtung Wien aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und überschlug sich.

Das Fahrzeug kam schließlich auf der Böschung auf dem Dach zum Liegen. Zwei Insassen konnten sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien, zwei weitere Personen waren im Wrack eingeschlossen.

Feuerwehr befreit zwei Insassen

Kurz vor 11 Uhr wurden die Feuerwehren Markt Allhau und Hartberg alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Durch gezielte Öffnungen am Fahrzeug konnten die beiden eingeschlossenen Personen befreit und dem Roten Kreuz zur Erstversorgung übergeben werden.