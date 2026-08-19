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Feuerwehr

Schwerer Unfall auf A2: Zwei Personen im Wrack eingeschlossen

Unfall auf der A2 Südautobahn: Ein Pkw mit vier Insassen überschlug sich in Fahrtrichtung Wien. Zwei Personen waren im Fahrzeug eingeschlossen.
19.08.2026, 10:10

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Schwer verunfalltes Auto auf der Straße, Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn hat am Dienstag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Ein deutscher Pkw mit vier Insassen kam in Fahrtrichtung Wien aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und überschlug sich.

Das Fahrzeug kam schließlich auf der Böschung auf dem Dach zum Liegen. Zwei Insassen konnten sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien, zwei weitere Personen waren im Wrack eingeschlossen.

Feuerwehr befreit zwei Insassen

Kurz vor 11 Uhr wurden die Feuerwehren Markt Allhau und Hartberg alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Durch gezielte Öffnungen am Fahrzeug konnten die beiden eingeschlossenen Personen befreit und dem Roten Kreuz zur Erstversorgung übergeben werden.

Feuerwehrleute sichern einen umgestürzten Pkw im Wald nach einem Unfall.

Unfall auf der A2

Alle vier Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Schwer verunfalltes Auto auf der Straße, Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle.

Unfall auf der A2

Zwei Personen konnten sich selbst befreien, zwei weitere waren im Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Rettungshubschrauber und Einsatzfahrzeuge stehen auf einer Autobahn nach einem Unfall.

Unfall auf der A2

Ein Pkw mit vier Insassen kam am Dienstag auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Rettungskräfte sichern eine beschädigte Leitplanke an der Straße.

Unfall auf der A2

Ein mit vier Personen besetzter Pkw durchbrach die Leitplanke und überschlug sich. Rund 30 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Feuerwehrkräfte in Schutzkleidung arbeiten in dichtem Wald an einer Rettungseinsatzstelle mit Tragen und Geräten.

Unfall auf der A2

Vier Menschen wurden bei dem Unfall in Fahrtrichtung Wien unbestimmten Grades verletzt. Auch der ÖAMTC-Rettungshubschrauber C16 war im Einsatz.

Alle vier Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der ÖAMTC-Rettungshubschrauber C16 stand im Einsatz.

A2 zeitweise nicht passierbar

Während der Rettungs- und Bergearbeiten war die Unfallstelle für den Verkehr nur eingeschränkt und kurzfristig überhaupt nicht passierbar. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Unfallstelle wurde gesäubert und das Fahrzeug abtransportiert.

Insgesamt waren die Feuerwehren Markt Allhau und Hartberg mit rund 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Zudem standen das Rote Kreuz, die Polizei und der ÖAMTC-Rettungshubschrauber C16 im Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Feuerwehreinsätze im Burgenland

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