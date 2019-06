71 Tote: Chaotischer Start bei Berufungsprozess in Ungarn

Die Hauptangeklagten

Jeweils 25 Jahre Zuchthaus wegen Mordes und Schlepperei fassten im Juni des Vorjahres die vier Hauptangeklagten in erster Instanz am Gericht im ungarischen Kecskemét aus, die für das Flüchtlingsdrama mit 71 Toten an der Ostautobahn A4 verantwortlich sein sollen. Wie der KURIER berichtete, hatten nicht nur die Verteidiger der Beschuldigten gegen die Urteile berufen. Auch der Staatsanwalt hatte Berufung eingelegt: Er fordert eine lebenslange Haftstrafe für die vier Hauptangeklagten - einen gebürtigen Afghanen und drei Bulgaren - ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Die Verteidiger ersuchten um Freisprüche bzw. Strafminderung und stellten für die Bulgaren den Antritt auf Strafverbüßung in deren Heimat.In der nächsten Instanz entscheidet nunmehr ein Tafelgericht, vergleichbar mit den Oberlandesgerichten in Österreich. Bei den Hauptangeklagten soll es sich um den Kopf der Schlepperbande, seinen Stellvertreter und den Fahrer jenes Kühl-Lkw handeln, in dem die 71 Flüchtlinge im August 2015 erstickten, sowie um den Lenker eines Begleitautos.