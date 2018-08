Drei Jahre danach: „Drama Parndorf ist nicht beendet“

Das Bild des Lkw mit dem Schriftzug „Hyza“ genügt. Der Kühllaster, der am 27. August 2015 auf einer Pannenbucht auf der Ostautobahn A4 bei Parndorf entdeckt wurde, ruft auch drei Jahre danach entsetzliche Assoziationen hervor. Der qualvolle Tod von vier Kindern, acht Frauen und 59 Männern macht noch immer fassungslos. Auch drei Jahre später bleiben Auto- und Lkw in der Pannenbucht stehen. Insassen legen Blumen an die Stelle, an der die 71 toten Flüchtlinge entdeckt wurden.

Josef Weidenholzer, Abgeordneter des Europäischen Parlaments, ist mit der Flüchtlingstragödie, die sich im Herzen Europas ereignet hatte, ständig konfrontiert. „Auch wenn die Täter mittlerweile verurteilt sind, das Drama Parndorf ist damit nicht beendet“, twittert der gebürtige Oberösterreicher zum Jahrestag. Damit dürfte der SPÖ-Politiker in vielfacher Hinsicht recht haben.

Juristisch gesehen ist derzeit noch nicht klar, ob das Verfahren gegen die mutmaßlichen Schlepper neu aufgerollt wird, oder nicht. Wie der KURIER berichtete, wurden jene, die für die Schlepperfahrt verantwortlich sein sollen, vergangenen Juni am Gericht im ungarischen Kecskemét schuldig gesprochen. Vier Angeklagte wurden zu jeweils 25 Jahren Zuchthaus verurteilt – der Staatsanwalt hatte lebenslang gefordert. Acht der elf Verurteilten haben ihre vorläufige Freilassung beantragt. Bis jetzt befinden sich alle weiter in Haft, sagt Gerichtssprecher Szabolcs Sárközy zum KURIER.