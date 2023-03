40.000 Kubikmeter Schlamm wurden aus Neusiedler See entfernt

Das Absaugen von Schlamm ist laut Dorner eine zusĂ€tzliche Maßnahme zur Wasserzufuhr, die weiter oberste PrioritĂ€t habe. „Den Neusiedler See und die Salzlacken sich selbst ĂŒberlassen und einfach austrocknen lassen, wie von manchen Experten gefordert, das darf und wird keine Lösung sein“, betonte der Landesrat.

Getestet wurden auch verschiedene EntwĂ€sserungstechniken, wie die in nahezu allen Seegemeinden vorhandenen Absetzbecken. Diese sollen erneuert werden, sagte Erich Gebhardt, GeschĂ€ftsfĂŒhrer der Seemanagement GmbH, die sich auch um das Schilf kĂŒmmert. „Wir werden uns jetzt in erster Linie mit der ErtĂŒchtigung der wichtigsten SchilfkanĂ€le beschĂ€ftigen“, kĂŒndigte Gebhardt an. Gemeinsam mit der Feuerwehr sollen auch PlĂ€ne fĂŒr den Brandschutz ausgearbeitet werden, um Feuer wie jenes in der Vorwoche in Winden (Bezirk Neusiedl am See) zu verhindern.

Wo und wann die GmbH im kommenden Herbst tÀtig sein wird, entscheidet sich laut Dorner nach dem Ankauf der GerÀte. Der Plan werde in einem eigenen Bauprogramm nach Abstimmung mit den Gemeinden festgelegt. Beginnen sollen die Arbeiten jedenfalls mit 1. Oktober.