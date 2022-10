Bagger saugen Schlamm aus den Häfen am Neusiedler See

Im Segelhafen im burgenländischen Podersdorf hat ein Bagger angefangen, Schlamm aus dem Neusiedler See abzusaugen. Durch den Klimawandel droht nämlich der See auszutrocknen. Durch die Arbeiten wird das Hafenbecken tiefer gemacht. Dadurch ist dann auch der Wasserstand im Hafenbereich wieder höher. So sollen auch in Zukunft Schiffe am Neusiedler See fahren können.

Auch in den Orten Illmitz, Neusiedl und Purbach wird Schlamm abgesaugt. Es wird auch darüber diskutiert, ob zusätzliches Wasser über Leitungen in den Neusiedler See fließen soll.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

