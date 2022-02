40 Bewerber für einen Hilfsjob im Burgenland

In der Industrie mangelt es an Fachkräften

Aussichten. Nach den positiven Entwicklungen im Vorquartal wirken vor allem der Mangel an Rohstoffen und bestimmter Vormaterialien sowie massiv gestiegene Energiekosten einer nachhaltigeren Konjunkturerholung in der burgenländischen Industrie entgegen, teilt die Industriellenvereinigung mit. „Das zeigt sich auch in der vorsichtigeren Bewertung der derzeitigen Geschäftslage und Auftragsbestände gegenüber dem Vorquartal“, sagt IV-Geschäftsführerin Ingrid Puschautz-Meidl.

Dazu komme nach wie vor der Mangel an Fach- und Arbeitskräften, der die aktuelle Geschäfts- und Auftragslage zusätzlich belaste. Die gute Entwicklung auf den Exportmärkten und die damit verbundene positivere Bewertung der Auslandsaufträge könne den rückläufigen Trend bei der Gesamtauftragslage nicht kompensieren.

„Angesichts dieser Fülle an Herausforderungen für die heimische Industrie ist es umso wichtiger, die Qualität des Standorts weiter zu verbessern“, sagt Puschautz-Meidl. Dafür seien weitere Maßnahmen zur Eindämmung der „aktuellen Kostenexplosion bei Strom und Gas ein Gebot der Stunde“.