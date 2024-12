20 Jahre Frauenhaus Burgenland: Ein sicherer Hafen

Es ist ein Ort, der nicht nur Schutz bietet, sondern auch Hoffnung schenkt: Seit 20 Jahren steht das Frauenhaus Burgenland Frauen und Kindern in Not zur Seite.

Mit über 651 betreuten Frauen, 686 Kindern und mehr als 6.000 Beratungen in zwei Jahrzehnten hat sich die Einrichtung als unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Netzwerks im Burgenland etabliert. Dieses Jubiläum wurde im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mit einer Fachtagung und einem Festakt in Eisenstadt gefeiert.