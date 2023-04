Mit Bündel an Maßnahmen gegen Gewalt im Alltag

Der Aktionsplan gegen Gewalt ist auf fünf Jahre ausgelegt und wird von der FH Burgenland wissenschaftlich begleitet.

Vier Lebensbereiche wurden definiert, in denen spezifische Formen von Gewalt am häufigsten ausgeübt werden: Familie, Bildungsbereich, Arbeitsumfeld sowie öffentlicher und digitaler Raum.

Gewaltschutzambulanzen ausbauen

Was den Gewaltschutz in der Familie betrifft, reichen die Maßnahmen vom Ausbau der Familienarbeit und Erziehungsberatung über die Schaffung zusätzlicher Sensibilisierungs- und Supervisionsmöglichkeiten für alle Berufe, die im Bereich Gewaltschutz tätig sind.

Zudem sollen die Gewaltschutzambulanzen in den kommenden zwei Jahren ausgebaut werden. In der Bildung wird Gewaltprävention in die Ausbildung der Pädagogen einfließen.

Auch Workshops und Selbstverteidigungskurse sind geplant.