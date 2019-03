1.700 Euro Mindestlohn: FPÖ-Chef hat Bedenken und sieht "Neiddebatte"

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz ( FPÖ) hat hinsichtlich des von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) geforderten Mindestlohns von 1.700 Euro netto für Beschäftigte in Landes- und landesnahen Betrieben Bedenken geäußert. Dieser Schritt sei „nicht in Beton gegossen“, sagte der FP-Politiker am Samstag gegenüber der APA. Er forderte „eine Expertise über mögliche Auswirkungen“ dieser Aktion.