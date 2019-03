„Sozialdemokratische Handschrift“ soll Wähler überzeugen

Der SPÖ-Klub tagt bis Dienstag in Bad Tatzmannsdorf. Erstmals in der neuen Konstellation rund um Neo-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der die Klausur als „Neustart “ bezeichnet. „Wir wollen bei der Landtagswahl (2020 Anm.) an dem gemessen werden, was wir umgesetzt haben“, sagt Doskozil. In Richtung Bundes-SPÖ meint der Landeschef, dass das Burgenland auf jeden Fall vor der Parteipolitik stünde: „Unser Programm trägt eine sozialdemokratische Handschrift und orientiert sich ausschließlich am Wohlergehen des Burgenlandes“.