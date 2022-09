120 Betten für Eisenstadt sollen Region beleben

Tourismus lebt von Zugpferden. Der Neusiedler See ist ein solches, aber dazu später mehr. Ein anderes wurde am Donnerstag in Eisenstadt eröffnet – das Vier-Stern-Hotel Galántha von den Esterhazy Betrieben. 22 Monate wurde daran gegenüber vom Schloss gebaut, 120 Zimmer stehen den Gästen ab sofort zur Verfügung. Öffentlich zugänglich sind das Restaurant und die Rooftop Bar mit dem passenden Namen „The Top“ mit herrlicher Aussicht auf das Schloss.