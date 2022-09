Großbrand im Burgenland: Wirtschaftsgebäude in Leithaprodersdorf in Flammen

In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr Leithaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) um kurz vor 22.30 Uhr zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude, in dem Stroh gelagert war, gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine mit Stroh beladene Halle bereits in Vollbrand gestanden, sagt Yannic Sommer von der Feuerwehr Leithaprodersdorf. "Unser oberstes Ziel war es von Anfang an, die angrenzenden Putenställe zu schützen, um so das Leben der Tiere zu retten.“

170 Einsatzkräfte

Gleichzeitig mit der Feuerwehr Leithaprodersdorf wurden acht weitere Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert: So standen etwa auch die Feuerwehren Deutsch-Brodersdorf (Bezirk Baden) und Neufeld (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) im Einsatz. Und auch die Feuerwehren Loretto, Stotzing (beide Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) wurden alarmiert. „Insgesamt standen rund 170 Feuerwehrmitglieder im Einsatz sowie Rettung und Polizei, welche mitalarmiert wurden“, sagt Sommer.