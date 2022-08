Baby-Freuden: Julia Dujmovits beendet ihre Snowboard-Karriere

Julia Dujmovits verabschiedet sich jetzt endgültig aus dem Spitzensport. Die 35-Jährige und ihr Lebensgefährte Geoffrey Camus erwarten Anfang 2023 ihr erstes Kind.

Die Burgenländerin hatte nach den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang ihr Snowboard für zwei Saisonen ins Eck gestellt, im September 2020 ein Comeback mit Blickrichtung auf eine Olympia-Teilnahme 2022 in Peking gestartet. Obwohl durch eine Knieverletzung geschwächt, fuhr Dujmovits in China im olympischen Parallelriesentorlauf auf Platz sechs.

Dankbar sagte sie: "Ich bin sehr stolz, was ich in meiner Karriere erreicht und erlebt habe. Mein Traum von Olympia-Gold ist in Erfüllung gegangen, dazu durfte ich bei Winterspielen bei einer Eröffnungsfeier (2022 in Peking, Anm.) und einer Schlussfeier (2014 in Sotschi, Anm.) die österreichische Fahne ins Stadion tragen."