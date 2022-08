Flugrettung: ÖAMTC über Neuausschreibung verärgert

Der ÖAMTC reagiert auf die Neuausschreibung für die Flugrettung im Burgenland verärgert. Dass die Leistungen nach der Aufhebung des Zuschlags an die Martin Flugrettung GmbH durch das Landesverwaltungsgericht (LVwG) nicht direkt an den im Vergabeverfahren zweitgereihten Verkehrsclub gehen, sei „völlig unverständlich“, kritisierte Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC Flugrettung, in einer Aussendung.