Notarzthubschrauber: Land schreibt jetzt neu aus

Der bisherige Betreiber ÖAMTC (Stützpunkt Oberwart) hatte im Zuge der Entscheidung für die Martin Flugrettung GmbH Einspruch erhoben und vom Landesverwaltungsgericht Burgenland Recht bekommen. Gesucht wird auch ein Betreiber für den neuen Stützpunkt in Neusiedl am See.