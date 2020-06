Aliyev: Strafanzeige gegen Ermittler

Warum hat sich der unter Mordverdacht gestandene kasachische Ex-Botschafter Rakhat Aliyev in seiner Zelle auf die qualvollste Art umgebracht? Nämlich sitzend, mit einer nassen Mullbinde um den Hals, an einem Kleiderhaken. Aliyev war Arzt, und Geheimdienstchef, er hätte schnellere Todesarten gekannt. Zum Beispiel, sich mit einer Schere (die der U-Häftling in seinem Haftraum zur Verfügung hatte) die Halsschlagader aufzustechen (eine Idee seines Anwalts).

Und warum dauerte es geschlagene drei Stunden, bis sich nach Entdeckung des angeblichen Selbstmordes der erste Ermittler am Tatort zeigte? Aliyevs Witwe verschaffte sich am 24. Februar um neun Uhr Früh – begleitet von drei Cobra-Beamten und ihrem Bodyguard – Zutritt zur Zelle ihres Mannes, bis die Justizwache bemerkte, dass es sich nicht um die längst erwarteten Kriminalbeamten handelte. Was könnte in den drei Stunden alles manipuliert worden sein?

Die Anwälte der Witwe, früher Aliyevs Strafverteidiger, Manfred und Klaus Ainedter sowie Otto Dietrich, wollen diese und andere Fragen "im undurchsichtigsten Kriminalfall der 2. Republik" geklärt haben. Während Justizminister Wolfgang Brandstetter eine Expertengruppe rund um den pensionierten Generalprokurator Ernst Eugen Fabrizy installiert hat, plädieren die Anwälte zur Aufklärung des "Unfreitodes" von Aliyev für einen FBI-Einsatz.

Expertenrat soll den Tod von Aliyev klären

Der heimischen Justiz werfen sie vor, sie habe sich von den Kasachen unterwandern lassen. Drahtzieher soll der Anwalt Gabriel Lansky sein, der den kasachischen Opferverein Tagdyr vertritt. Dieser wahrt die Interessen der Witwen der beiden mutmaßlich von Aliyev ermordeten Bankmanager. Hinter Tagdyr wird aber der kasachische Geheimdienst vermutet.