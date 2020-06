Expertenrat soll Aliyevs Tod klären

Die bei einem ersten Bluttest in der Leiche des kasachischen Ex-Botschafters Rakhat Aliyev gefundenen Spuren eines Betäubungsmittels in geringer Menge liefern neuen Nährstoff für Verschwörungstheorien. Um den Spekulationen vorzubeugen, setzt Justizminister Wolfgang Brandstetter einen Expertenrat ein, der den Tod des unter Mordverdacht gestandenen 52-Jährigen im Gefängnis untersuchen soll. Aliyev war am Dienstag erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden. Der pensionierte Generalprokurator Ernst Eugen Fabrizy wurde mit der Leitung der Kommission betraut. Er soll nun weisungsungebundene Fachleute um sich scharen.

Der pensionierte Generalprokurator Ernst Eugen Fabrizy wurde mit der Leitung der Kommission betraut. Er soll nun weisungsungebundene Fachleute um sich scharen. Auch zwei externe gerichtsmedizinsche Institute werden hinzugezogen. Aliyev-Anwalt Manfred Ainedter forderte in der ZIB 2 die Einbeziehung des FBI.

Das Angebot der kasachischen Botschaft, Österreich bei den Ermittlungen zu unterstützen, bekommt unterdessen einen bitteren Beigeschmack. Zumindest, wenn man den Erzählungen der Frau eines ehemaligen Mithäftlings von Aliyev glaubt. Alnur Mussayev war Chef des kasachischen Geheimdienstes KNB und soll Aliyev (er war Vize-Chef des KNB und später Vize-Außenminister) bei der Ermordung von zwei Bankmanagern in Kasachstan geholfen haben. Beide Männer wurden nach dem Ende ihrer Politkarriere zu Staatsfeinden ihres Heimatstaates. Mussayevs Ehefrau behauptet, am Tag des Todes von Aliyev habe es in der kasachischen Botschaft sogar eine Siegesfeier gegeben.

Ihr Mann glaubt nicht an einen Selbstmord: So ein „Geschenk“ hätte Aliyev seinen Feinden nie gemacht. Mussayev wird seinen Angaben nach seit Aliyevs mutmaßlichem Selbstmord strenger bewacht. Er dürfe seine Spaziergänge im Gefängnishof nur noch allein machen. Der stellvertretende Anstaltsleiter Franz Higatsberger kann das nicht bestätigen, sagt aber, die Betreuung sei zur Vorsicht vor Selbstgefährdung intensiviert worden. Mussayevs Frau und kleiner Sohn bekamen in den ersten Tagen nach Aliyevs Tod Personenschutz, dieser wurde wohl auch aus Kostengründen beendet.