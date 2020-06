Familien im Visier der Menschenjäger

Der Ausnahmezustand für die Wienerin begann letzte Weihnachten. M. saß schon in U-Haft, da wurde in ihre Wohnung eingebrochen. Durchsucht wurden in erster Linie die Sachen des Lebensgefährten. Zwei Tage später wurde bei einem Geschäftspartner in Wien-Döbling eingebrochen. Lidiya E.: "Das hat mehr ausgesehen wie eine Hausdurchsuchung als ein normaler Beutezug." Ihr Verdacht: Wie schon öfter könnten Agenten des KNB versucht haben, auf illegale Weise zu Dokumenten in der Causa Aliyev zu kommen. Und sie misstraut der Justiz. Angeblich wurde ihrem Mann sogar eine teure Brille aus der Zelle gestohlen.