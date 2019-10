Michael Anastassiades: Designer auf Umwegen

Die richtige Entscheidung, wie sich bald herausstellt. Heute zählen seine Entwürfe zu den gefragtesten der Welt. Beweis dafür sind Ausstellungen im Museum of Modern Art, New York, im Victoria and Albert Museum in London und auch im MAK in Wien. 2019 feiert das Studio Michael Anastassiades 25-jähriges Jubiläum.

2007 hat sich der Designer mit einem zweiten Unternehmen auf Leuchten spezialisiert. Dadurch ist Copycat (auf Deutsch: Nachmacher), eine Tischleuchte für die Firma Flos entstanden.