Kleine Häuser, ganz groß: Wohnen im Kleingarten

Idyllische Gärten soweit das Auge reicht, die Hügel des Leopolds- und Nussbergs, die Donau, die Reichsbrücke und die Wiener Skyline im Blick: Einen Neubau an solch einen Ort zu setzen ist selten. Und heikel. Weil die Wiener Weinberge zu den schönsten Lagen zählen, die Grundstücke rar und teuer und oft nur über schmale, steile Wege erreichbar sind. So auch in Döbling (1190 Wien), wo die Architekten von Allcolours ein Wohnhaus im urbanen Grün realisierten.

Wie ein Fels thront das Haus zwischen den Rebstöcken, dessen Lärchenholzfassade als Reminiszenz an Vorarlberg, die Heimat der Eigentümerin, gedacht ist. Ganze 98 m² beträgt die Wohnfläche, maßgeschneidert nach den Wünschen der Auftraggeberinnen: Ein großer Esstisch, an dem problemlos zwölf Personen Platz finden. Ein Rückzugsbereich zum Klavierspielen, Platz für Übernachtungsgäste, ein Fahrradabstellraum und ein 14 m² großer Swimmingpool. Dieser ist in Beton gegossen und weniger zum Schwimmen als zum Genießen des Gartens gedacht: Denn vom Wasser aus bietet sich den Bewohnerinnen ein einmaliger Blick auf die Stadt und die Weinberge.