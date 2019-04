Flexibles Möbel: Tischlein, klapp dich

Erst Wandbild, dann Esstisch. Der smarte Einrichtungsgegenstand von IvyDesign der Grazer Designerin Verena Lang trägt viele Namen: Picture Table, Mirror Table oder Blackboard Table – je nachdem, wie er genutzt wird. Lang entwickelte ein platzsparendes und dekoratives Möbelstück für Wand und Boden zugleich. In weniger als 20 Sekunden lässt sich der Arbeits- oder Esstisch in einen Bilderrahmen, einen Spiegel oder eine Kreidetafel umwandeln. Das Besondere: Als Kunstobjekt kann er sogar als minimalistischer Rahmen für eigene Kunstwerke oder Fotos eingesetzt werden, die auf einfache Weise auch ausgetauscht werden können. Der Raum bekommt durch das Möbelstück nicht nur einen persönlichen Touch, sondern gleichzeitig mehrere Funktionen. So lässt sich beispielsweise das Home Office nach Feierabend zum gemütlichen Wohnzimmer umwandeln.

Der Picture Table feiert heuer sein Zehn-Jahres-Jubiläum. Neu ist das „Model Premium“: Der massive Klapptisch aus Holz und Edelstahl für bis zu sechs Personen ist komplett von der Wand abnehmbar, kann somit auch frei im Raum platziert werden. Er kommt mit diversen Oberflächenfurnieren oder Lackierungen – die Farben wählt der Nutzer. Das klassische Modell ist bei IvyDesign um 1990 Euro, das Model Premium um 2900 Euro erhältlich.