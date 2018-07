Massivbaustoffe mit regionaler Qualität

Regionalität und Qualität gelten als Zukunftskonzepte unserer Gesellschaft. Denn immer mehr Österreicher setzen auf nachhaltigen Konsum und entscheiden sich damit nicht nur für ein qualitativ wertvolleres Produkt sondern kurbeln gleichzeitig auch die heimische Wirtschaft an. Warum es sich lohnt, auch bei Baustoffen auf diese Kriterien zu achten, hat kurier.at bei einer Gesprächsrunde mit den Experten von BAU!MASSIV! herausgefunden.

Warum haben Massivbaustoffe eine hohe regionale Bedeutung?

Andreas Pfeiler (Geschäftsführer): Österreichische Massivbaustoffe kommen aus der Nähe und werden auch in der Nähe verarbeitet. Eine jüngst erstellte Studie zeigt dabei die enorm hohe Bedeutung der Massivbaustoffhersteller, weil sie beträchtliche Wirtschaftskreisläufe in Gang setzen. Als Impulsgeber ländlicher Regionen nehmen Österreichs Massivbaustoffhersteller einen wichtigen Platz in der Kette regionaler Wertschöpfung ein. Dabei gehen wir mit Ressourcen schonend um und unsere Baustoffe zeichnen sich durch enorm hohe Langlebigkeit aus.

Was bedeutet das in der Praxis?

Andreas Pfeiler: Unser Endprodukt wird nicht weit transportiert. Der Transportradius vom Werk zum Kunden beträgt durchschnittlich lediglich 35 km und 80 % der Produkte verbleiben in einer Entfernung von nur 59 km. Dadurch müssen keine kostspieligen Transportachsen aufgebaut werden. Das heißt, immer wenn Sie ein Haus in Österreich bauen, also beispielsweise in der Steiermark, bauen Sie zu 99 Prozent mit steirischen Produkten.