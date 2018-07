Architektur: Raumgestaltung mit Licht

Der enorme Einfluss des Lichts auf den Gemütszustand ist in der Gastronomie schon lange bekannt. „Daher wird die Beleuchtung in Restaurants nie dem Zufall überlassen“, erklärt Ulrike Pohl vom Innenarchitekturbüro Vienna Interiors. Unterbewusst signalisiert die Lichtstimmung den Gästen den Unterschied zwischen einem schnellen Mittagsmenü und einem eleganten Galadinner. „Restaurantbetreiber müssen dafür nur einen Knopf drücken und das Licht wird automatisch gedimmt“, weiß Pohl weiter. Die einzelnen Lichtstimmungen sind im System gespeichert und durch die richtige Verkabelung können sie sofort abgerufen werden. Auch in privaten Wohnungen werde sich der Smart Home-Trend durchsetzen. In einigen Jahren müssen keine Lichtschalter mehr gedrückt werden. „Wir werden die Haustür öffnen und je nach Laune empfängt uns die passende Lichtstimmung“, so Pohl.