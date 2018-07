Der Garten wird zum Märchenwald

Benötigt wird hauptsächlich indirektes Licht, das gemütliche Stimmung verbreitet und nicht blendet. Dabei wird die Lichtquelle hinter einer Verbauung versteckt. Die Beleuchtung ist sanft und warm. Der Experte empfiehlt: „Up and Down“-Leuchten, die an der Wand befestigt werden und den Lichtstrahl, wie der Name schon sagt, nach oben und unten richten. Kerzen erhöhen außerdem den Lagerfeuer-Effekt und sorgen für Wohlfühl-Ambiente. In Richtung Garten sind ein paar Lichtakzente ausreichend. „Die Beleuchtung von Sträuchern und Bäumen rückt einzelne Gartenaspekte in den Mittelpunkt“, erklärt Schwarz.