Zahn-Stammzellen können Muttermilch produzieren

Zahngewebe-Stammzellen sind erstaunlich wandelbar: Sie könnten helfen, Brustgewebe zu regenerieren, inklusive Milchdrüsen, wie Zürcher Forschende bei Mäusen festgestellt haben. Die Erkenntnis könnte interessant sein, um Stammzell-basierte Therapien zur Regeneration von Brustgewebe zu entwickeln und Brustkrebs-Patientinnen zugutekommen, bei denen Brustgewebe operativ entfernt werden muss.

Zahnzellen-Potenzial

In Untersuchungen mit Mäusen haben die Wissenschafter um Thimios Mitsiadis von der Universität Zürich untersucht, welches Potenzial Stammzellen aus Zähnen haben, um Milchdrüsengewebe zu regenerieren. Bisher ging man davon aus, dass dentale Stammzellen in erster Linie Zahngewebe hervorbringen können. Die Forschenden isolierten die dentalen Stammzellen aus den kontinuierlich wachsenden Schneidezähnen junger Mäuse, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte.